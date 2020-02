L'AGGRESSIONE

LIGNANO Sono tutti in cella. Sono tutti stranieri. Sono stati arrestati con l'accusa di essere i responsabili della rapina all'imprenditore lignanese Giuseppe Spartà, aggredito e picchiato in casa l'altra notte a loignano. L'uomo è ancora in osservazione all'ospedale di Latisana. Questa mattina il sostituto procuratore di Udine, Luca Olivotto richiederà la convalida dell'arresto per i quattro giovani albanesi, di età compresa tra i 20 e i 30 anni, indicati come i presunti responsabili della rapina. Ieri, come ha spiegato il procuratore capo Antonio De Nicolo, si è potuto lavorare sulle carte dell'inchiesta condotta dai Carabinieri della stazione di Lignano, della Compagnia di Latisana e del Nucleo investigativo di Udine che nelle ore immediatamente successive all'episodio sono riusciti a fermare i quattro sospettati, poi condotti in stato di fermo in carcere a Udine. Per uno dei quattro, che era stato espulso dal territorio nazionale è scattato il processo per direttissima: arresto convalidato, ma il giovane non sarà rimesso in libertà, perchè rimarrà in cella per l'agguato di Lignano.

L'INTERROGATORIO

Elementi utili potrebbero arrivare oggi dagli interrogatori di garanzia che verranno svolti all'interno del penitenziario di via Spalato, con il Giudice per le indagini preliminari che poi si riserverà entro le 48 ore successive la decisione sulla convalida degli arresti. Da quanto ricostruito rispetto agli attimi di vera paura e terrore vissuti da Spartà, concessionario del noto lounge bar Frecce Tricolori dell'ufficio 7 di Lignano Pineta, i banditi lo hanno picchiato e rapinato all'interno dell'appartamento situato in una palazzina di via Giardini, oggetto attualmente di un intervento di ristrutturazione. I carabinieri sono riusciti ad individuatre i quattro giovani poco dopo il colpo. In alcue ore li hanno bloccati e sottoposti al fermo. I malviventi erano riusciti ad entrare nella casa dell'anziano imprenditore grazie all'impalcatura montata intorno all'abitazione dove si stanno effettuando lavori di manutenzione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA