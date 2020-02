BARI Un furgone cabinato simile a quelli portavalori, accerchiato da auto e moto con persone incappucciate che impugnano pistole intimando all'autista di fermarsi: è questa la scena che si sono trovati davanti i carabinieri, allertati da cittadini terrorizzati, in una zona alla periferia di Bari. In realtà erano in corso le riprese, non autorizzate, del videoclip di un cantante neomelodico e di un rapper, con tanto di drone per le immagini dall'alto e armi giocattolo molto simili a quelle vere. Nel video, che avrebbe accompagnato il brano di una canzone, veniva simulato l'assalto a un portavalori. Quello che i militari credevano di dover fronteggiare e fermare. E per questo sono arrivati in forze, con cinque pattuglie.

Una volta giunti nella zona, trafficata solo dai residenti, i militari hanno trovato circa 15 persone, più il regista, che hanno subito provato a chiarire: «Non è come sembra, sono riprese per un video che pubblicheremo su Youtube», hanno detto i protagonisti, di età compresa tra i 20 e i 30 anni. I carabinieri, che hanno identificato tutti i presenti, hanno poi proceduto con una perquisizione, trovando anche una parrucca e tre pistole finte, prive di tappo rosso. Tutti i veicoli, tra cui una Bmw di grossa cilindrata, e il materiale usato per il video del finto assalto sono stati sequestrati dai carabinieri che hanno segnalato l'accaduto alla Procura.

