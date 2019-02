Rana: «Finocchio al manager? Non era un insulto omofobo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SENTENZAVENEZIA «Il Pastificio Rana ha sempre negato e continua a negare che il suo amministratore delegato Gian Luca Rana abbia mai rivolto appellativi omofobi al suo ex dirigente». È questo il cuore della nota diffusa ieri dall'azienda veronese, dopo che ha fatto il giro del web la notizia del Gazzettino sull'ordinanza con cui la Cassazione ha accertato definitivamente la «condotta offensiva e vessatoria» attuata nei confronti di un manager, apostrofato per sette anni come «finocchio». Ora però la condanna giudiziaria rischia di...