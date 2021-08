Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INCIDENTEMILANO La passione per i motori, l'amicizia con uno dei piloti in gara. Proprio per vedere correre al Rally dell'Appennino Claudio Gubertini, campione modenese, Davide Rabotti, 21 anni, e Cristian Poggioli, trentacinquenne, si sono arrampicati su una collinetta lungo il percorso. Erano convinti di essere al sicuro. Finché la Peugeot 208 numero 42 guidata da Gubertini, con Alberto Ialungo navigatore, imbocca il tratto di strada in...