«Rallenta e complica il lavoro dei sindaci Dobbiamo modificarlo profondamente»

ROMA «Non buttiamolo a mare ma rivediamolo profondamente». Mentre infuriano le polemiche, Cesare Mirabelli, presidente emerito della Corte Costituzionale, spiega perché rimodulare il reato di abuso d'ufficio, o almeno la sua applicazione, sarebbe importante. »Se fosse eliminato non mi stupirei», dice. Oggi non c'è un sindaco che non sia almeno stato indagato per abuso d'ufficio«L'abuso d'ufficio si configura quando la condotta di un pubblico ufficiale non rientri in altre fattispecie di reato, ha quindi una parte residuale ma molto...