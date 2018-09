Raid contro i migranti denunciati tre studenti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INCHIESTAROMA Studenti universitari di giorno e presunti autori di raid razzisti contro i migranti di notte. La polizia ha denunciato tre giovani 23enni di Ceprano, in provincia di Frosinone. Le ipotesi di reato sono propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, minacce, stalking, lesioni personali, percosse e danneggiamento. I tre insospettabili, incensurati e appartenenti a famiglie bene, sono accusati di aver messo a segno raid razzisti contro alcuni migranti ospitati in centri di...