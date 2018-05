Rai, viaggi per presentare il suo libro: Maggioni indagata

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

INFORMAZIONEROMA Viaggi effettuati per sponsorizzare un suo libro e affidamenti diretti, senza gara d'appalto, di servizi di supporto redazionale da parte di Rai News. Sono le accuse contestate al presidente della Rai, Monica Maggioni, indagata per peculato e abuso d'ufficio dalla procura di Roma per fatti avvenuti quando ricopriva il ruolo di direttore di Rai News e in particolare nel periodo compreso tra il 2013 e il 2015. La Guardia di Finanza ha proceduto a notificare l'atto di iscrizione nel registro degli indagati alla...