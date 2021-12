LA MOBILITAZIONE

ROMA «Se c'è una cosa, che questi terribili due anni della pandemia hanno portato in primo piano, è l'importanza della scienza e della ricerca. E gli italiani ne sono diventati così consapevoli che lo scorso anno la maratona televisiva Telethon ha raccolto 46 milioni di euro, un record che ci auguriamo di superare quest'anno». È ottimista e fiducioso Luca Cordero di Montezemolo, presidente della Fondazione Telethon. Sabato sera, con un assaggio durante la trasmissione Ballando con le stelle, parte la trentaduesima edizione della maratona televisiva per raccogliere fondi. Il taglio del nastro ufficiale ci sarà domenica 12, con il programma in prima serata su Rai 1 condotto da Mara Venier. «Ci metterò tutto il mio cuore e la mia passione. Spero di raccogliere più denaro possibile» ha detto la conduttrice. Nei giorni successivi - come ha illustrato Marcello Ciannamea, direttore dei palinsesti televisivi Rai - si passeranno il testimone, fra gli altri, Tiberio Timperi, Benedetta Rinaldi, Lorena Bianchetti, Anna Falchi, Eleonora Daniele, Andrea Lucchetta e Francesca Fialdini. Il numero di telefono per donare è 45510.

L'obiettivo resta quello di sensibilizzare la generosità degli italiani. «Si possono fare donazioni a partire da 2 euro, e per noi sono tutte ugualmente importanti» sottolinea Marinella Soldi, presidente Rai, ricordando che nelle 31 edizioni passate gli italiani hanno donato complessivamente oltre mezzo miliardo di euro.

Telethon, come è noto, concentra la sua ricerca sulle malattie rare. «Parliamo di malattie così rare, che a volte non hanno nemmeno un nome» dice ancora Montezemolo. L'industria farmaceutica, proprio perché si tratta di piccoli numeri, è poco interessata a impegnare soldi e capitale umano per trovare le terapie adeguate. Telethon copre questo vuoto enorme. «Dalla sua nascita Fondazione Telethon ha investito in ricerca oltre 592,5 milioni di euro, ha finanziato 2.720 progetti con 1.630 ricercatori coinvolti e più di 580 malattie studiate, riuscendo a portare fuori dal buio malattie terribilmente insidiose» spiega Francesca Pasinelli, direttore generale della fondazione Telethon. Anche le ricerche sui vaccini mRna, diventate la base per i più diffusi vaccini contro il Covid, hanno visto la collaborazione dei ricercatori Telethon.

