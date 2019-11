Rai, M5S si divide sulla difesa del Tg1 Pressing Pd su Salini: ora una svolta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA Per il Pd è «una questione di pluralismo». Soprattutto ora che è al governo. E quindi il pressing sui vertici di viale Mazzini per cambiare i direttori dei tg e di rete è sempre più forte. «D'altronde - riflettono dal Nazareno - non è che ci siano tutti questi risultati brillanti a viale Mazzini». Dove ammettono che, in effetti, «a ottobre Italia1 ha superato Rai2». La caccia alla direzione del telegiornale della rete ammiraglia è partita, ma il punto di forza (politico) del direttore Giuseppe Carboni è proprio il caos...