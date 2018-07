Rai, M5S punta a Salini ma avanza Ciannamea `

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RETROSCENAROMA Il pacchettone-nomine spicca ancora sui tavoli di palazzo Chigi. Ieri sera nuovo incontro dopo il fallito vertice pomeridiano. In notturna, alla presenza del premier Giuseppe Conte e dei sottosegretari Stefano Buffagni e Giancarlo Giorgetti plenipotenziari sull'argomento rispettivamente di M5S e Lega, Di Maio e Salvini hanno ripreso l'argomento. Le poltrone da occupare non sono poche ma tra queste spiccano, per interesse e importanza, quella di amministratore delegato - al quale la legge assegna poteri quasi assoluti - e...