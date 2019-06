Rai, bocciato il doppio incarico a Foa In Vigilanza vince l'asse tra grillini e Pd

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA Ora il Pd è sul piede di guerra: «Foa deve mollare, oppure ci rivolgeremo al Tar», dice Michele Anzaldi. La consigliere dem nel Cda di Viale Mazzini, la Borioni, chiede subito la convocazione dell'organismo che guida la Rai, per fare la festa al presidente - unendo tutti i voti tranne quello leghista per dimissionarlo da RaiCom - e così anche il rappresentante dei dipendenti, Riccardo Laganà: «Foa rispetti il Parlamento e lasci la poltrona». Insomma, ieri in commissione di Vigilanza la larga alleanza tra Pd e M5S, contro la...