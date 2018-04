Ragazzina travolta dal treno in stazione davanti ai compagni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TORINO Andava a lezione in treno, perché la passione per la musica le aveva fatto scegliere il liceo musicale di Vercelli. Un'ora di viaggio ad andare e un'altra a tornare, tutti i giorni. Fino a ieri mattina, quando il regionale 2005 Torino-Milano l'ha travolta alla stazione di Torino Porta Susa. E per Beatrice, quindici anni appena, la musica della vita ha smesso di suonare. La tragedia al binario 4, davanti agli occhi terrorizzati dei compagni con cui lei che abitava a Rivoli, nel Torinese, faceva la pendolare.Erano le 7.05, il treno in...