Ragazzina disabile scomparsa nel nulla si cerca disperatamente nelle grotte

IL CASOBRESCIA Dalle 13 di giovedì le ricerche non si sono mai fermate ma Iuschra Gazi, 12enne straniera affetta da autismo sembra scomparsa nel nulla. Vestita con una maglia gialla a fiori e dei pantaloni neri è svanita dopo una curva lungo un sentiero nei boschi di Serle, in provincia di Brescia. La gita sull'altopiano di Cariadeghe, una zona carsica di 516 ettari, si è trasformata in un incubo per la ragazzina che era stata affidata agli operatori della Fobap, Fondazione bresciana assistenza psicodisabili ed era in gita con altri ragazzi...