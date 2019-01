Ragazzi fra risse e spogliarelli per il successo su Instagram

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL FENOMENOROMA Il ring è una pineta nella periferia di Roma. Due quindicenni giocano a fare i picchiatori e si massacrano di botte. Attorno, un pubblico di ragazzini estasiati li riprende con il cellulare. I due si rotolano per terra, avvinghiati, il viso pieno di sangue e giù una scarica di pugni. «Che bella scena, non vedo l'ora di postarla». L'eccitazione è alle stelle perché quella rissa, organizzata nei minimi dettagli, è stata ideata proprio per quello: finire su Instagram e guadagnare follower. Come per le foto hot di minorenni...