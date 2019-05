Raffica di arrivi, 60 morti vicino alla Tunisia E dalla Libia riprendono i viaggi fai da te

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO SCENARIOROMA È un doppio fronte quello che si sta agitando in Libia: da una parte i trafficanti di esseri umani fai da te che hanno ricominciato a organizzare i viaggi verso l'Italia anche in vista del bel tempo, dall'altra i miliziani anti-Haftar che stanno riaccendendo i motori dei loro gommoni e aspettano di capire se il nostro paese continuerà a fare arrivare gli aiuti economici, o se dovranno riprendere a finanziarsi attraverso l'immigrazione clandestina. In attesa, fanno sentire la loro presenza cominciando a riaprire la via del...