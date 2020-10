LA GIORNATA

ROMA A Milano l'Rt, l'indice di trasmissione che descrive la velocità di diffusione del virus è sopra a 2, quando il livello di criticità è a 1. A Roma e nel resto del Lazio è a 1,14. In Italia, dato ufficiale del report settimanale della cabina di regia, è a 1,17, non così lontano da 1,25, valore che potrebbe fare scattare nuove strette. Tra le regioni, solo Molise e Calabria sono sotto 1, tutte la altre sono sopra il livello di guardia, con punte come quelle di Val d'Aosta (1,53), Umbria (1,4), Piemonte (1,39), Bolzano (1,32) e Campania (1,29). I decessi registrati ieri per Covid in Italia sono stati 83, quasi il doppio del giorno prima. La Lombardia sta tornando in affanno, con 26 decessi in un giorno. La Campania ha superato quota mille infetti in 24 ore, appare fuori controllo con 66 pazienti in terapia intensiva, tanto che De Luca ha deciso di chiudere le scuole, mentre sorprendono in negativo i picchi di contagio di Piemonte e Val D'Aosta, dove è stata istituita la zona rossa per i comuni di Chambave, Saint-Denis e Verrayes.

La sintesi del report settimanale della cabina di regia è pesante: «C'è una accelerazione nella evoluzione dell'epidemia, ormai entrata in una fase acuta, con aumento progressivo nel numero di casi, evidenze di criticità nei servizi territoriali e aumento nel tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva e area medica che rischiano, in alcune Regioni, di raggiungere valori critici nel prossimo mese». Chiaro? A novembre non ci saranno posti liberi negli ospedali di alcune Regioni. Altro dato: la percentuale è ancora bassa, 3,8 per cento, ma c'è un ulteriore incremento dei focolai rilevati nelle scuole. Intanto, il Regno Unito ha deciso di mettere in quarantena chi arriva dall'Italia e la Germania ha inserito Liguria e Campania tra le regioni a rischio.

Ieri il numero che indica i nuovi casi positivi è aumentato del 20 per cento, segnando il record di 8.804. Se anche oggi si confermasse questa percentuale, significherebbe che verrebbe superato ampiamente il muro psicologico dei 10mila casi in 24 ore. Certo, in parallelo c'è stato anche un dato senza precedenti di tamponi eseguiti, 162.932, ma siamo comunque sopra il 5 per cento di positivi rispetto ai test eseguiti, il mese scorso eravamo al 2-3 per cento. Già questo testimonia che il virus sta circolando molto di più e non riusciamo più a circoscriverlo. Ma c'è un numero più di tutti che ieri ha spaventato e che va a spazzare via l'unico segnale confortante che ci aveva accompagnato nelle ultime settimane: il fatto che la curva che indica i decessi per Covid restasse relativamente bassa. Come detto, ieri i morti sono stati 83, quasi raddoppiati in 24 ore; oltre alla Lombardia (26), le Regioni con il bilancio più grave Campania (9), Veneto (8), Lazio e Puglia (7). Sui ricoveri la situazione si sta complicando: in un giorno in terapia intensiva i pazienti sono aumentati di 47 unità (totale di 586, incremento dell'8 per cento), tra un mese anche le Regioni più virtuose saranno in difficoltà di questo passo; negli altri reparti si sono aggiunti 326 pazienti Covid, per un totale di 5.796 (più 6 per cento). La Lombardia spaventa perché sembra essere avvicinarsi ai numeri della prima parte dell'anno, sia pure con una differente distribuzione degli infetti concentrati maggiormente nella città metropolitana di Milano. In quattro giorni i nuovi casi giornalieri sono raddoppiati. Vero che allo stesso modo sono aumentati i tamponi (oggettivamente se ne stanno facendo moltissimi, 32 mila), ma i positivi non sono tutti asintomatici, c'è una pressione sugli ospedali che rischia di mettere in crisi anche le strutture sanitarie della Lombardia. Per capire: una settimana fa in quella regione c'erano, comprese le terapie intensive, 379 ricoverati, oggi sono 798. Anche il Lazio (ieri 594 positivi però su quasi 15mila tamponi) sente il peso sugli ospedali: per Covid ci sono 90 pazienti in terapia intensiva e 969 negli altri reparti.

Ma i problemi più seri sono in Campania, che malgrado esegua meno tamponi del Lazio (ieri 13.780) ormai è la seconda Regione per contagi, con 1.127 in un giorno. La percentuale dei positivi trovati sulle persone testate è altissima, il sistema non riesce a individuare la reale circolazione del virus e anche per questo De Luca è corso ai ripari con una serie di restrizioni. Ma ci sono altre regioni da tenere sotto osservazione. Nel Nordovest, Liguria, Piemonte e Val d'Aosta sembrano assorbire l'effetto della vicina Francia, dove il coronavirus corre veloce. La Val d'Aosta poi ha un dato sorprendente: con appena 420 tamponi ha trovato 67 positivi, di fatto uno su 6, nessun altro territorio ha un livello così elevato. Il Piemonte è la terza regione sopra i mille casi (1.033); in Liguria Toti ha deciso misure di contenimento a Genova: in Regione ieri, con 5.149 tamponi, sono stati individuati 432 positivi, una percentuale preoccupante, non lontana dal 10 per cento.

Mauro Evangelisti

