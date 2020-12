LA STORIA

Mentre l'epidemia di Covid-19 stava sconvolgendo il capoluogo dello Hubei, nel febbraio scorso Zhang Zhan si era precipitata su un treno nella sua Chongqing per sbarcare 800 chilometri più a Est, proprio a Wuhan, spinta dal desiderio di dare voce alle sofferenze della metropoli sul Fiume azzurro. Con i suoi video trasmessi in diretta streaming e i suoi articoli condivisi su internet da centinaia di migliaia di cinesi, aveva documentato la paura e la morte negli ospedali e nelle strade di quella che le autorità hanno celebrato come la «città martire» dove il SARS-CoV-2, ufficialmente, si è portato via 3.869 vite. Per il suo idealismo - forse aggravato dall'aver espresso nel 2019 solidarietà ai ribelli di Hong Kong - ieri Zhang si è vista comminare una condanna a quattro anni di carcere. Un tribunale di Shanghai l'ha giudicata colpevole di aver litigato e creato problemi, formulazione kafkiana generalmente riservata ai dissidenti. Zhang ha ascoltato il verdetto in sedia a rotelle.

L'AVVOCATO

All'avvocato Zhang Keke - che l'ha incontrata in carcere nelle ultime settimane - la donna ha raccontato di essere stata sottoposta ad alimentazione forzata. Secondo Zhang, la sua assistita è in pessimo stato di salute: «In cella 24 ore al giorno, ha bisogno di assistenza per recarsi in bagno. È psicologicamente esausta, per lei ogni giorno è un tormento». Dopo l'arresto nel maggio scorso, il mese successivo Zhang Zhan aveva intrapreso uno sciopero della fame per protestare contro quella che considera una detenzione ingiusta. «Forse ho un animo ribelle, ma sto solo documentando la verità - aveva dichiarato in un'intervista prima di finire in carcere - Continuerò a fare ciò che sto facendo, perché questo paese non può tornare indietro». La Cina però è un paese dove - da secoli - l'unica informazione consentita sono i comunicati delle autorità, mentre il giornalismo viene ostacolato e represso sistematicamente. Inoltre, sul superamento di una crisi epocale come quella del nuovo coronavirus, l'amministrazione di Xi Jinping sta costruendo una narrazione trionfalistica per convincere il popolo che il socialismo con caratteristiche cinesi, a differenza delle democrazie liberali, è stato in grado di sconfiggere il morbo e far ripartire l'economia. Il presidente cinese mira a rafforzare col nazionalismo il Partito comunista, sfruttando l'emergenza interna e lo scontro con gli Stati Uniti. Così un manipolo di reporter indipendenti ha pagato col bavaglio e la galera il tentativo di dar voce ai vinti e non al potere costituito. Anche Fang Fang, l'autrice del bestseller I diari di Wuhan, è stata punita col divieto di pubblicazione in Cina del suo libro e subissata dagli attacchi dei nazionalisti che l'accusano di essere una traditrice per aver raccontato il rovescio della medaglia di quella che il governo esalta come la battaglia di Wuhan. Non c'è alcuno spazio per le critiche di chi - nelle prime settimane di diffusione dell'epidemia - ha visto collassare il sistema sanitario cittadino, mentre le autorità locali erano impegnate soprattutto a nascondere la portata delle devastazioni prodotte da una polmonite misteriosa.

LA SOLIDARIETÀ

Ma ieri si è manifestata anche un'altra Cina, quella delle tante persone che hanno sfidato le autorità ritrovandosi davanti al palazzo di giustizia per manifestare solidarietà a Zhang. Li Dawei, un cinquantottenne arrivato dalla provincia del Gansu, ha protestato perché non gli è stato permesso l'accesso all'aula di quello che, in teoria, era un processo a porte aperte, e per questo è stato fermato dalla polizia. Una donna che si è identificata come Xiaomu ha raccontato di essere arrivata proprio da Wuhan: «Durante il lockdown eravamo pieni di paure sul virus e sul futuro - ha raccontato al quotidiano hongkonghese South China Morning Post - Per questo dobbiamo ringraziare Zhang: è stata così coraggiosa come cittadina di Wuhan, sostenerla è mio dovere». Wu Yangwei, un attivista giunto da Guangzhou, ha commentato: «Quattro anni è una condanna troppo severa. Ma chi conosce questo regime... era esattamente questo che si aspettava».

Michelangelo Cocco

