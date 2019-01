Quota 100, sarà tra gli Statali la massa di chi vuole uscire

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

GLI EFETTIROMA I dipendenti pubblici che accederanno alla pensione anticipata con Quota 100 rappresentano circa il 40 per cento della platea complessiva, stimata in un milione di lavoratori nel triennio. Per il solo 2109 la previsione è di 126 mila uscite. Dove si concentreranno? Moltissimo dipende naturalmente dalle scelte personali; di sicuro i grandi comparti della pubblica amministrazione, a partire da scuola e sanità, dovranno fare i conti con sensibili flussi in uscita. Anche per questo (oltre che per contenere i costi) il governo ha...