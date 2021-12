L'INVESTITURA

VENEZIA È una sorta di whatever it takes al contrario. Perché per Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia e fondatore di Coraggio Italia, va fatto tutto il necessario per mandare Mario Draghi al Quirinale. Questione di garanzia per il Paese, ma anche di strategia politica. Brugnaro lo ha detto chiaramente ieri pomeriggio a Timeline, l'approfondimento giornalistico di Sky sui temi di attualità. E probabilmente lo avrà spiegato poche ore dopo anche a Sergio Mattarella, durante un incontro privato al Colle - concluso con tanto di selfie - dove il sindaco di Venezia si è intrattenuto. Una giornata romana nel corso della quale, il sindaco veneziano ha anche nominato l'ex M5S e attuale deputato del neo partito centrista, Emilio Carelli, suo consigliere strategico per la comunicazione.

La strategia per il Quirinale Brugnaro l'ha spiegata in modo netto. «Mattarella obiettivamente è stanco, ha fatto tantissimo e lo ha detto ormai in tutti i modi. Cosa succederà allora? Credo che il tentativo da parte di alcuni sia quello di tenere Draghi a palazzo Chigi, per poi renderlo prigioniero per i successivi 12 mesi. Ma adesso, secondo me, il presidente che ci può garantire per i prossimi 7 anni è proprio Mario Draghi. È fuori discussione. Tutti i partiti che ne parlano così bene lo vogliono tenere lì, per un anno, a fare cosa? A farsi impallinare da tutti quanti i partiti, che entrano in campagna elettorale fra due mesi?».

«Se non eletto al Quirinale - ha aggiunto - Mario Draghi si dimetterà comunque, perché non potrà rimanere ostaggio di questi partiti. Per cui quello che ha detto Giorgetti è giustissimo: è il Quirinale la scelta. È lui che dovrà parlare, e lo farà sicuramente nel momento in cui ritiene di doverlo fare, ma se non dovesse essere Draghi il prossimo Capo dello Stato noi andremmo sicuramente su Silvio Berlusconi. Questo è dovuto a un uomo che ha comunque dato tanto».

L'ANALISI

Quindi l'analisi sul momento del Paese. «È chiaro ha proseguito Brugnaro - che Draghi rappresenta un faro per gli italiani. L'emergenza non è finita, siamo nel mezzo di una crisi, abbiamo bisogno di prospettiva. Si parla di crisi energetica: l'Europa ci dice che è congiunturale, l'America che è strutturale. Io mi fido degli americani e allora se è così va ripensata la nostra politica energetica, dare soldi una tantum non basta, occorre riprendere una pianificazione di rilancio, una politica attenta a chi lavora e a chi produce, che esca dai giochi di politici. Anche per questo, se non dovesse esserci consenso su Draghi, la nostra posizione, da partito di centro all'interno del centrodestra, ci porta su Berlusconi. È divisivo? Tutti lo possono essere, ma lui rappresenta quella grande parte d'Italia che lavora e produce e che ha voglia di correre».

Un Brugnaro, insomma, deciso a giocare un ruolo nella partita del Colle. Dove, come detto, nel tardo pomeriggio è salito per incontrare Mattarella. Un rapporto, tra i due, maturato nel corso degli anni, consolidato con il dramma dell'aqua granda del novembre 2019, quando fu Mattarella il primo a telefonare a Brugnaro. Un colloquio, quelLo di ieri, riservato sui temi della politica nazionale e sulla situazione del Paese, ma di condivisione sulla necessità di sostenere Venezia.

Davide Scalzotto

© RIPRODUZIONE RISERVATA



