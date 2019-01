«Qui devi parlare in friulano»: brasiliana picchiata in pizzeria

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STORIAMERETO (UD) «Io sono grande e grosso, ma le mani addosso ad una donna non le metto». Dice così il camionista di Mereto di Tomba di 45 anni accusato di aver colpito una donna di origini straniere di 47 anni residente a Cavasso Nuovo, in una pizzeria di Mereto. Secondo la denuncia presentata ai carabinieri dalla donna, che era entrata nel locale con dei familiari per ordinare delle pizze, l'uomo, sentendola parlare in italiano, l'avrebbe apostrofata per non aver utilizzato il friulano. Poi, la situazione sarebbe degenerata e la...