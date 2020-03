«Questo non è il momento di lamentarsi perché si deve stare a casa. Questo è il momento del rigore e del sacrificio. Di fronte a questa emergenza, l'unico modo per bloccare i contagi è non uscire». Lo ribadisce il segretario generale della Croce Rossa Italiana, Flavio Ronzi. «In tanti si chiedono: Che danno faccio se vado a correre da solo?. A loro rispondo che se si slogano una caviglia, se hanno bisogno di cure, devono andare in ospedale, andando ad appesantire il sistema sanitario: e questo non è il momento per farlo». «Tutti abbiamo paura, medici, volontari, infermieri ammette ma sappiamo che nasciamo sui campi di battaglia, dove muoiono anche i soccorritori. E questo lo sapeva anche chi, come Fausto Bertuzzi, è scomparso pochi giorni fa, mentre prestava servizio, così come gli altri volontari che ci hanno lasciati». Non c'è solo l'assistenza alle persone ricoverate in ospedale, da parte della Croce Rossa. Aiuto viene fornito anche ai cosiddetti nuovi poveri e vulnerabili: persone in quarantena. «Garantiamo la spesa a domicilio: ci facciamo carico di queste richieste a livello nazionale, attraverso il numero verde 800/065510».

