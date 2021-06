Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INVESTIGATOREVENEZIA «Parliamoci chiaramente: questi non sono spacciatori. Questi non vendevano la roba in strada, nemmeno ci provavano. Quello che abbiamo intercettato e su cui abbiamo indagato per tre anni è il livello più alto del traffico di sostanze stupefacenti».Giorgio Di Munno, capo della squadra mobile di Venezia, ci tiene a precisare che in questa operazione, la vendita al dettaglio non interessava minimamente agli indagati....