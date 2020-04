IL PIANO

Un'estate al mare, ma anche al lago o in montagna, magari scegliendo un ameno borgo medievale. Lettini e ombrelloni a distanze di sicurezza, trekking d'altura in solitaria, soggiorni per gruppi contingentati. La parola d'ordine è vacanze senza rischio, all'insegna di un turismo alternativo, sostenibile, ma «di prossimità». Con mete italiane, da raggiungere rigorosamente con la macchina, nell'intimità familiare, in località non lontane da casa. Il sogno della vacanza almeno per i mesi di luglio e agosto è la sfida del Ministero dei beni culturali e del turismo che in questi giorni sta lavorando ad un piano di sostegno al settore.

IMPRESE E FAMIGLIE

«Un lavoro essenziale in questo momento, che punta a mettere in campo una serie di linee guida per imprese turistiche e famiglie di italiani che ci consenta di affrontare l'ipotesi della fine della quarantena. Non possiamo arrivare a giugno e basta, la necessità è quella di non ritrovarci impreparati nel momento in cui la curva dei contagi cambierà lo scenario», dichiara il sottosegretario del Mibact con la delega al Turismo Lorenza Bonaccorsi, sulla scia dell'imput dato dal ministro Dario Franceschini. Insomma, preparare la macchina a rimettersi in moto.

E annuncia un piano strategico di turismo di prossimità basato su misure di sicurezza, provvedimenti a sostegno delle imprese, e promozione: «Andremo al mare questa estate? La speranza è che le vacanze degli italiani possano ripartire da luglio, e noi stiamo lavorando per far sì che possa essere così». Parole che hanno un peso non indifferente in un clima da emergenza da coronavirus, che vede nel turismo italiano uno dei settori più devastati e in crisi. «Difficile fare previsioni precise ora, attendiamo le direttive degli scienziati, perché in primis c'è la salute degli italiani. Quello che possiamo fare subito, però, è lavorare su provvedimenti da adottare nel momento in cui il turismo può rimettersi in moto», ribadisce con cautela la Bonaccorsi.

LE CONCESSIONI

Come? Priorità alle imprese turistiche. In prima linea, i proprietari degli stabilimenti balneari: «Dobbiamo fare in modo che possano riaprire». Come? Favorendo la manutenzione e l'allestimento di sistemi che garantiscano distanze di sicurezza per i clienti. «Senza dimenticare il tema in sospeso della proroga delle concessioni - ricorda la Bonaccorsi - insomma, si tratta di passaggi importanti anche sul fronte della burcrazia per essere pronti ad affrontare l'estate». Lo scenario è quello di una possibile stagione calda all'insegna delle misure di sicurezza e del contingentamento. E qui scatta il piano di promozione di un turismo sostenibile, dell'Italia minore (che minore non è, ovviamente).

I VIAGGI NEL 2020

«Oggettivamente è escluso che riprendano i viaggi internazionali - commenta il sottosegretario - L'estate 2020 sarà quella di un turismo domestico, con l'assenza totale di un turismo straniero. Un turismo che non farà viaggi lunghi, ma si tornerà a prendere la macchina, ci si sposterà in località di prossimità, prediligendo il mare, ma anche i borghi e la montagna».

«Oggi la crisi del turismo è legata alla mancanza di domanda, la sfida è far ripartire almeno il mercato interno», sottolinea Lorenza Bonaccorsi. Le associazioni di categoria sono state ascoltate nelle ultime settimane. Un confronto che ha portato alla definizione di un pacchetto di interventi: «La sfida è quella di dare come sistema paese aiuti al settore del turismo sul fronte delle imprese - precisa il sottosegretario Pd - ma anche aiuti ai nuclei familiari per poter fare una vacanza, stimolando almeno la domanda interna di turismo».

Laura Larcan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA