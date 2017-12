«Querela presentata tardi» E lo stupratore torna a casa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA DECISIONEBARI Voleva dimenticare, cancellare quello che le era accaduto e, soprattutto, non farlo sapere ai familiari perché si vergognava. Quando è riuscita a condividere con il marito il peso che portava dentro di sé e ha avuto il coraggio di denunciare il suo violentatore era, però, troppo tardi per la legge. Essendo trascorsi oltre sei mesi dalla violenza sessuale subita nell'ambulatorio di guardia medica in cui lavorava, il reato non è perseguibile. Così, ieri mattina, il Tribunale del Riesame di Bari ha disposto la scarcerazione...