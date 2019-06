«Quello l'ho sistemato» I patti tra rettore e prof per pilotare i concorsi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INCHIESTACATANIA Addio al merito, i concorsi universitari erano per posti già assegnati: le cattedre in gioco infatti, così come le borse di studio e i dottorati, avevano già un nome e cognome prima ancora di iniziare le selezioni. Tutti gli altri? «Da schiacciare». Ed è così che l'inchiesta Università bandita, portata avanti dalla polizia di Stato di Catania, fa emergere una modalità para-mafiosa che ora scuote il sistema universitario italiano da Nord a Sud.LE SOSPENSIONIIeri sono stati sospesi il Rettore dell'Università di...