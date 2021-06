Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

«Quello del sindaco è il lavoro più bello del mondo. Ma devono esserci le condizioni per poterlo fare con serenità. Amiamo le responsabilità e siamo pronti a prendercele, a patto che siano compatibili con il ruolo. Il sindaco non può essere il parafulmine per tutto. Non si può lavorare sempre con l'incubo di un'indagine o di una condanna. Il risultato lo si vede già: sono sempre meno le persone disposte a mettersi in gioco per...