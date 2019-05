«Quelle notti in discoteca fino all'aba la nostra era un'Italia forte e brillante»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Sono tante le foto degli anni Ottanta che li ritraggono insieme. Ma dopo quel periodo Sandra Milo e Gianni De Michelis si erano un po' persi di vista. «Era tanto che non ci sentivamo. Me lo ricordo pieno di vita, di energia, di splendore. Era un uomo di grande vitalità, intelligenza, aveva sempre un sacco di idee». «Ho fatto molta campagna elettorale per lui», ricorda l'attrice. «Mi ricordo di una volta in un palazzetto gremito dopo un evento sportivo. Io lo avevo presentato, ma si sa come sono i ragazzi, avevano cominciato a ridere, a...