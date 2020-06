IL CASO

NEW YORK Il filmato delle due pantere della polizia newyorkese che si mettono in moto per dissipare la folla a rischio di investire i singoli dimostranti, resta una delle immagini più cruente delle sei notti di rivolta popolare che stanno devastando le grandi città degli Stati Uniti. Ma accanto a questa, alle fiamme che si levano dagli edifici messi a fuoco, e agli scontri violenti tra polizia e contestatori, un'altra faccia sta emergendo con forza dalla cronaca degli ultimi giorni. E' quella suggerita dalla fotografia del capo della polizia di Minneapolis Medaria Arradondo inginocchiato sul marciapiede davanti al quale uno dei suoi poliziotti ha ucciso otto giorni fa George Floyd, nell'atto di rendere omaggio alla vittima. Arredondo ieri dalla scena del delitto ha parlato tramite i microfoni della Cnn per la prima volta con la famiglia Floyd. Si è tolto il berretto e ha chiesto scusa, e ha confermato che a suo giudizio gli altri tre agenti che hanno partecipato all'azione sono altrettanto responsabili, complici dell'omicidio.

GLI ALTRI

Lo stesso messaggio è nella foto di un altro capo di polizia: Art Acevedo di Houston, città natale di Floyd, il quale sfila in una marcia di protesta abbracciato ad una donna di colore che lo guarda negli occhi con fiducia e con confidenza. Acevedo ha fatto sapere che affiderà una scorta alla processione che porterà il corpo di Floyd da Minneapolis al luogo della sepoltura nella città texana. Ancora più significative sono le fotografie provenienti da tante diverse città degli Strati Uniti, e da tante strade nelle quali si fronteggiano poliziotti e manifestanti, nelle quali si vedono i tutori dell'ordine che piegano un ginocchio a terra, imbolsiti dalle tenute antisommossa, e impacciati dalle pesanti ginocchiere. Quel gesto inaugurato tra mille polemiche quattro anni fa dal giocatore di football americano Colin Kaepernick è un atto di denuncia della brutalità della polizia contro le persone di colore. Ripetendolo, i poliziotti di Los Angeles, Denver, Salt Lake City e di New York dicono alla folla che hanno recepito il messaggio, che lo comprendono, e che sono schierati sullo stesso fronte di condanna per i loro colleghi accecati dall'odio razziale.

IL VALORE SIMBOLICO

Questa iconografia della riconciliazione è minoritaria in questi giorni di barricate e di guerriglia urbana, ma ha un alto valore simbolico, che si traduce in un ultima, rara immagine. Quella dei poliziotti che stringono un semplice dito o l'intera mano del civile che gli sta di fronte in una linea di confine ad alta tensione, dove sappiamo che la violenza potrebbe scattare da un momento all'altro. Piccoli segni di pace, a volte semplici parole a bassa voce comunicate da un lato all'altro della linea rossa che sta incendiando il paese. Tracce dell'unico processo che potrà portare ad una pace duratura tra le forze in campo.

IL CONFLITTO

Il livello di conflitto in atto è molto alto. In una settimana di proteste e di rivolte, i tutori dell'ordine hanno arrestato 4.000 persone in almeno venti diverse città degli Stati Uniti. Uno degli elementi che ha causato incomprensione è stato l'arrivo di rinforzi nelle aree metropolitane di agenti antisommossa provenienti da molto lontano. Tra loro ci sono spesso poliziotti educati nella monocultura della classe bianca, e che hanno poca familiarità con la pluralità etnica dei grandi centri. Chi ha partecipato alla protesta nei giorni scorsi è ormai abituato a riconoscerli: sono quelli più spavaldi e aggressivi, e forse anche più spaventati dall'improvvisa urbanizzazione alla quale sono stati forzati dal trasferimento. Sono i primi a reagire e a lanciarsi all'attacco, spesso per via di un'errata lettura dei segnali provenienti dalla folla. In questa ottica la decisione di fermare l'intervento della guardia nazionale ieri a Minneapolis è un passo benaugurante, che potrebbe avere ripercussioni positive. Anche tra i dimostranti la voglia di moderazione è evidente nell'incessante azione di controllo da parte dei servizi d'ordine dei cortei. Durante il giorno ogni eccesso viene immediatamente troncato sul nascere. Ma la notte, con il buio che cala e la folla che si sfoltisce, è ancora il regno della violenza.

Flavio Pompetti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

