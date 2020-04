L'INIZIATIVA

ROMA «Supereremo insieme questo periodo travagliato e difficile». La risposta collettiva postata sul sito della Presidenza della Repubblica alle migliaia di mail e alle decine di lettere che ogni giorno arrivano al Quirinale, diventa l'occasione per un nuovo invito alla coesione nazionale che Sergio Mattarella rivolge agli italiani in un momento molto difficile.

LO SPRONE

Una vicinanza, «in un periodo così travagliato della storia della nostra Repubblica», che il Presidente non ha mai fatto venir meno attraverso messaggi, ringraziamenti e sproni alla classe politica e all'Europa, e che ieri si è tramutato in grazie collettivo dato il gran numero di messaggi, lettere e mail. «Orgoglioso di questa Italia», si è detto Mattarella parlando al telefono con il presidente della Lombardia Attilio Fontana del nuovo ospedale costruito in pochi giorni a Milano.

Migliaia di mail al giorno arrivano al Quirinale da quando è scoppiata la pandemia e il Paese è stato costretto a chiudersi in casa. Quasi cinquemila mail nel giro di un mese, e una valanga di lettere che arrivano quotidianamente per posta. Circa 160, quasi il triplo di quelle che riceveva prima del Covid-19. Richieste di aiuto di famiglie e imprenditori che la crisi economica sta gettando sul lastrico. Ma anche duecento mail di critica e di proposta di modifica a provvedimenti presi dal governo. Oltre duemila mail che chiedono ai ringraziare o segnalano l'abnegazione di medici e infermieri di ospedali e reparti per i quali si chiedono anche onorificenze speciali. Una valanga di posta elettronica e cartacea che sta mettendo a dura prova gli uffici del Quirinale che lavorano a ranghi e orari ridotti per via della pandemia, ma che permette al Presidente una costante interlocuzione con gli italiani specie in questa complicata stagione di provvedimenti restrittivi e di preoccupazione per il futuro. Compreso il video di stima e ringraziamenti di uno degli ultimi partigiani ancora in vita, Pasquale Brancatisano da Samo (Calabria), 98 primavere e ancora tanta passione civile.

LA STAGIONE

Il nuovo messaggio del Capo dello Stato è solo l'ultimo di una lunga serie che sta accompagnando gli italiani e indirizzando le forze politiche di maggioranza e di opposizione alle prese con una serie di provvedimenti che servono per cercare di venire incontro alle esigenze sanitarie ed economiche della collettività. Stagione difficile quella di adesso e, probabilmente, ancor più complicata quando le misure restrittive cesseranno e si dovrà tornare alla vita normale che non sarà comunque uguale a quella precedente. In Senato ieri il ministro della Salute Roberto Speranza ha ricordato i ripetuti inviti alla coesione nazionale fatti da Mattarella in questi giorni. E' scattato immediatamente un lungo applauso nei confronti del Presidente della Repubblica da parte di tutte le forze politiche. Non è però difficile misurare la distanza tra l'applauso e i comportamenti conseguenti. Il divario tra le forze di maggioranza e l'opposizione è ancora notevole e il tempo delle divisioni non sembra essere passato per partiti che ritengono ancora di potersi rapportare con le consuete modalità.

La preoccupazione che si coglie nei messaggi del Capo dello Stato è proprio in quella presunta autosufficienza delle forze politiche convinte, quelle di maggioranza di poter far da sole, e quelle di opposizione di poter lucrare dalle difficoltà che incontrerà il Paese quando le restrizioni verranno meno.

Marco Conti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

