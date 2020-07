I VOLONTARI

VENEZIA Durante i 130 giorni dell'emergenza Covid-19, sulla prima linea del fronte hanno combattuto soprattutto i sanitari. Nelle retrovie, magari silenziosi ma sempre presenti, c'erano però pure i volontari della Protezione Civile. Un esercito di 9.500 uomini e donne che, nel milione di ore donate al Veneto, hanno anche collaborato alla conduzione della sala operativa di Marghera, a cui sono arrivate 12.952 telefonate da parte di cittadini alle prese con la paura del contagio, i disagi delle restrizioni, i dubbi sulle ordinanze: «Un'attività passata spesso sotto traccia, ma fondamentale per la gestione della crisi», commenta l'assessore regionale Gianpaolo Bottacin.

LE CIFRE

Il bilancio è stato comunicato dalla Regione ieri, a conclusione del servizio svolto ininterrottamente attorno al numero verde 800 990009. Le cifre contabilizzate dalla Protezione Civile, 762 ore di conversazione con una durata media di 3 minuti e 32 secondi, mostrano un andamento delle chiamate in linea con la progressione dell'infezione e con la scansione delle misure. Un solo squillo il 22 febbraio, appena 7 il giorno seguente, ma ben 93 il lunedì in cui scattarono le prime chiusure disposte congiuntamente dal governatore Luca Zaia e dal ministro Roberto Speranza. Il record, 373 telefonate, spetta al 18 maggio, data che in Veneto ha segnato la riapertura di parrucchieri, estetiste, negozi, bar, ristoranti, palestre, piscine e spiagge. Altri picchi sono poi stati registrati il 20 marzo (225), in coincidenza con l'annuncio dell'accordo fra Regione e Grafica Veneta sulla distribuzione degli schermi protettivi; il 28 aprile (291) per la nuova ordinanza sulla manutenzione delle barche e sull'attività motoria; il 3 maggio (330), vigilia della ripartenza produttiva della fase 2; il 19 maggio (296), con il boom di controlli e sanzioni per la movida incauta.

LE RICHIESTE

Dal resoconto della Protezione Civile, risulta che le telefonate hanno riguardato prevalentemente le attività lavorative, gli spostamenti e la consegna delle mascherine, spesso andando al di là dell'orario 9-19, tanto che pure di notte il reperibile in turno continuava a rispondere. «Le richieste di chiarimento spiegano dalla Regione hanno riguardato maggiormente gli spostamenti, in uscita e in entrata dal Veneto (38%) e nel territorio regionale (39%). Spostamenti per vari motivi: visita a congiunti e amici, acquisti fuori Comune. Importante è stata la richiesta di chiarimenti per svolgere attività motoria (17%). Residuali, invece, sono stati i chiarimenti per rientro dall'estero, soprattutto legati alla segnalazione della quarantena al rientro in Italia». Nel 6% di segnalazioni varie rientrano quesiti su temi specifici come l'addestramento dei cani, la manutenzione delle seconde case, i viaggi in auto con non residenti, la segnalazione di comportamenti scorretti nel distanziamento sociale e nell'uso della mascherina.

FINO AL 31 LUGLIO

Da ieri sera il numero verde è tornato disponibile esclusivamente per la segnalazione di emergenze. I quesiti sanitari dovranno essere posti via email (emergenza.covid@regione.veneto.it), così come le domande tecniche sulle ordinanze (sala.operativa@regione.veneto.it). E i volontari? «Abbiamo ottenuto la deroga al limite dei 60 giorni di servizio dice l'assessore Bottacin ma solo fino al 31 luglio. Con la scadenza dell'emergenza Covid, in assoluto la più imponente nella storia della Protezione Civile, le attività dovranno rientrare nei ranghi dell'ordinarietà. Da allora saranno trascorsi sei mesi per il nostro esercito della solidarietà: il primo presidio negli aeroporti risale al 31 gennaio, dopodiché sono state sviluppate 126.000 giornate di lavoro gratuito, comprendendo anche la consegna di 70 milioni di mascherine e la tracciatura dei contatti dei positivi in collaborazione con i sanitari».

Angela Pederiva

