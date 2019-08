«Quella volta che mi ha aiutato alle tre di notte»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

BRESCIA Frank Matano, attore, youtuber ed ex Iena, ha il naso rosso di chi ha pianto molto. «Nadia mi ha insegnato tanto. La disciplina sul lavoro, l'ottimismo nella vita, l'impegno. Era una ragazza che si spendeva per tutti. Voglio trarre il meglio da questi insegnamenti, vorrei essere come lei».Come ricorda Nadia?«Ci vedevamo in redazione tutti i giorni e nella quotidianità era ancora meglio di come l'ha conosciuta il pubblico attraverso i suoi servizi. Era simpaticissima, un uragano. Ma anche acuta e intelligente. Abbiamo fatto una...