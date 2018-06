Quella sfida dei leader tra pacche sulle spalle e scarpe con il rialzino

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

DIETRO LE QUINTEPrima di sbarcare a Singapore, Donald Trump aveva avvertito che nel suo incontro ravvicinato con Kim Jong-un sarebbe stata molto importante la chimica, come i due leader avrebbero fiutato il carattere e l'atteggiamento l'uno dell'altro. Ebbene gli esperti di body language dicono che sia il presidente degli Stati Uniti sia il leader supremo nordcoreano hanno fatto di tutto per assumere una posa da dominatore. Kim partiva con un handicap: una ventina di centimetri di altezza in meno di The Donald (190). Perciò, secondo i media...