Quella lunga scia di scandali, il tormento della curia padovana

LE VICENDE

PADOVA È l'agosto del 1998. Papa Giovanni Paolo II compie una storica visita a Cuba. Quando esce dall'aereo subito dietro di lui appare don Ugo Moretto, padovano, direttore del Centro televisivo vaticano. Giornalista pubblicista, laureato in Giurisprudenza, nel 1990 aveva fondato Telechiara. Stava mettendo in atto il piano della chiesa: una parabola per ogni capanna. Quattro anni dopo, Ugo Moretto, innamoratosi di una giornalista, con lei incinta lascerà la tonaca dopo un percorso doloroso, compreso da parte del vescovo, non dalla diocesi che attese le comunicazioni del sacerdote invece di farle per prima. Oggi ha due figli e lavora a Milano.

Per la città fu una bomba. Ma quello che sarebbe venuto dopo anche peggio. Perchè le vicende successive sommeranno una pruderie sconosciuta alle cronache. E una trasformazione che porterà gli ex parroci a diventare rocker, sindacalisti, scrittori, operai. Anche qui si può procedere a random, partendo dallo scandalo sessuale che ha occupato per mesi le pagine dei quotidiani nel 2017 e che finì solo quando il vescovo Claudio ridusse allo stato laicale Andrea Contin, all'epoca parroco di S. Lazzaro.

Contin aveva numerose amanti che nelle sue orge trattava con disprezzo visto che patteggiò un anno di reclusione e un risarcimento di 11.500 euro perché ritenuto responsabile di violenza e lesioni nei confronti di una di loro. Inoltre filmava gli incontri nella canonica e dava al girato nomi di papi. Il vescovo Claudio Cipolla, uomo di rara umiltà, era arrivato a Padova nel 2015 alla testa della terza diocesi più grande d'Italia, 1 milione di battezzati, 427 parrocchie, oltre 600 preti. Parlò di una «dolorosissima e umiliante vicenda che ci ha esposti alla vergogna di tutto il mondo». Il suo predecessore, Mattiazzo, non se n'era accorto.

Ma nell'annus horribilis della diocesi si deve registrare anche la vicenda di don Roberto Cavazzana allora parroco di Carbonara di Rovolon, padre spirituale di Belen Rodriguez e accreditato di tredici amanti. Fu in seguito perdonato e recuperato al servizio ministeriale.

Fra don Moretto e don Contin comunque una serie di avvenimenti avrebbero scosso le parrocchie e i fedeli. Alcuni passati quasi in silenzio come i ricatti subiti da don Roberto Gastaldi già parroco della Natività e poi di Pionca, altri esplosi dopo anni di sonno. Il caso dell'ex don Paolo Spoladore ad esempio, prete a S. Lazzaro prima di don Contin, venne a galla poco a poco. Negli anni duemila il prete cantautore e predicatore viveva all'interno di una comunità impermeabile decisa a difendere la sua privacy con le unghie. Migliaia di persone ogni domenica si accalcavano nella sua chiesa per la sua musica e per le sue guarigioni spirituali. Non amava i giornalisti però. Venivano cacciati. Nel 2010 Spoladore viene accusato da una donna di avere un figlio. Mattiazzo lo sospende a divinis. Lui non si sottopone al test del dna ma l'11 ottobre 2011 il Tribunale dei minori di Venezia riconobbe ufficialmente la sua paternità imponendogli di pagare un assegno mensile di mantenimento. E il 28 settembre 2015 la Congregazione per il clero emise il decreto di dimissione dallo stato clericale. Armando Rizzioli invece dal 2007 è sparito da Due Carrare dopo aver patteggiato otto mesi per corruzione di minore. Si spogliò davanti a un ragazzino.

La vicenda di don Lucio Sinigaglia ex parroco di Legnaro parte da una diversa angolazione. Nell'aprile del 2016 viene accusato di aver sperperato 252.827 euro dell'eredità che il farmacista del paese aveva lasciato alla Caritas locale, un totale di 15 milioni fra immobili e terreni. Per il vescovo però avrebbe usato gran parte del denaro per la parrocchia. Dopo aver restituito il resto è stato riabilitato. Ora amministra l'unità pastorale di Cinto Euganeo.

Poi ci sono i preti innamorati. Romano Frigo, si invaghì di una sua parrocchiana a Cervarese. Si è spretato nel 2012 e oggi insegna religione. Così come Federico Bollettin ex della parrocchia di Mortise che dopo aver incontrato un'africana si è sposato, in Chiesa, e fa l'operaio. E sindacalista Cisl. Più fragoroso il caso di don Sante Sguotti, parroco di Monterosso, sospeso dal vescovo Mattiazzo, poi scomunicato e ridotto allo stato laicale. Nel 2007 andò a convivere con Tamara Vecil, una quarantenne parrocchiana, separata e madre di due figli, dalla quale ebbe un bambino. L'annunciò in tivù. In molti non la presero bene. Ricevette buste con proiettili e un gatto morto nella cassetta delle lettere. Ad un certo punto fondò la Chiesa cattolica dei peccatori. Poi lasciò perdere. Il celibato per lui «è inaccettabile e non avvicina a Dio». Ci ha scritto anche un libro. Fabiano Prevedello invece nel 2004 ha rinunciato alla tonaca per Barbara, pediatra incontrata a Cittadella dov'era cappellano.

Ma la chiesa per fortuna è anche altro. Don Dante Carraro, direttore del Cuamm: «Io sono profondamente convinto del celibato che sento profondamente perché mi consente di voler bene davvero a tutti, con la stessa libertà». E il vicario episcopale per il territorio, don Marco Cagol, aggiunge: «Non è una passeggiata il celibato consacrato ma esalta il dono immenso della sessualità fedele con Dio. Disprezzarlo significa umiliare coloro che lo scelgono».

Mauro Giacon

