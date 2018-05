Quella legge salva-bambini ferma in Parlamento dal 2014

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA Sono passati ormai quattro anni. Perché risale al 2014 la proposta di legge presentata da Sel per modificare il Codice della strada e rendere obbligatoria l'installazione di un sensore acustico anti-abbandono, che fosse in grado di segnalare la presenza di un bambino sul seggiolino posteriore dell'auto dopo la chiusura delle portiere. Se ne torna a parlare ogni volta che c'è una nuova tragedia, come quella di due giorni fa a Pisa: una bimba di un anno è morta dopo essere stata dimenticata in macchina dal padre. Da quattro anni,...