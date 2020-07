IL CASO

Probabilmente non è una voce dal sen fuggita. Le parole del ministro degli esteri, Luigi Di Maio, scritte in un post su Facebook per commentare l'acquisto di Autostrade da parte della Cdp, dicono molto sulla sua concezione di come lo Stato debba muoversi con le sue partecipazioni societarie. «Se Aspi verrà quotata in Borsa come sembra - scrive Di Maio - dobbiamo lavorare affinché la nuova società non sia assoggettata alle logiche di mercato, bensì affinché lavori per assicurare investimenti e tariffe autostradali più basse». Vale la pena di tradurre in pratica questo concetto, visto che Cassa depositi e prestiti sta per entrare nel capitale di Autostrade utilizzando 3-4 miliardi di euro del risparmio depositato dai piccoli risparmiatori italiani sui libretti alle Poste. Autostrade deve investire tanti soldi e ridurre i pedaggi che sono necessari a finanziare gli investimenti. In sostanza, «non seguire le logiche di mercato», significa lavorare in perdita. Cosa che, in realtà, è vietata dal buon senso e dallo statuto della Cdp, che invece può impiegare il risparmio postale solo in investimenti «profittevoli». Ma quale investitore, pubblico o privato che sia, metterebbe i suoi soldi in una società che dichiara di volerli perdere? E quale potrebbe essere il valore di questa società? Ma soprattutto, se la società non deve seguire logiche di mercato, perché la si vuol quotare sul mercato? C'è grande confusione sotto il cielo delle nazionalizzazioni.

