L'ORDINANZA

ROMA Per mesi i militari della Finanza hanno ascoltato le conversazioni di Alberto Di Rubba, Andrea Manzoni e Michele Scilleri, i commercialisti della Lega finiti ai domiciliari con l'accusa di essersi messi in tasca i soldi dell'operazione immobiliare condotta per conto della Lombardia Film Commission, e già perquisiti dalla procura di Genova nell'inchiesta sui 49 milioni del Carroccio spariti. Una circostanza non da poco, che, nei prossimi mesi, potrebbe dare impulso anche alle indagini liguri. Matteo Salvini, dal canto suo, rinnova la stima a due dei tre commercialisti di fiducia, accusati di peculato, frode fiscale, turbata libertà del contraente, e frequentatori abituali della sede del Carroccio tanto da dare appuntamento, proprio in via Bellerio, al prestanome per discutere dell'affare. Tra gli indagati per peculato c'è anche Francesco Brachetti, ex consigliere leghista del Comune di Casnigo (Bergamo) e titolare dell'azienda che, per ristrutturare l'immobile al centro delle indagini, avrebbe incassato 260mila. E non è un caso che tra le esigenze cautelari il gip consideri proprio il ruolo dei professionisti.

GLI INCARICHI

«Il gruppo - si legge - beneficia degli incarichi di rilievo tuttora ricoperti da alcuni suoi componenti negli organigrammi di numerose società ed enti». Due degli arrestati, Di Rubba, ex presidente della Fondazione, e Andrea Manzoni, oltre ad essere soci di uno studio nel Bergamasco e del tesoriere e deputato leghista Giulio Centemero (non indagato), sono rispettivamente direttore amministrativo al Senato e revisore contabile alla Camera del «gruppo parlamentare» Lega, circostanze che i pm evidenziano nella richiesta di arresto. Del resto Scillieri, che ha coinvolto nell'affare anche il cognato, Fabio Barbarossa (ai domiciliari) è ancora consulente della Fondazione finita al centro dell'indagine e controllata dalla regione Lombardia.

VIA BELLERIO

A ricostruire l'incontro in via Bellerio, considerato «un luogo rischioso» è Luca Sostegni, il prestanome arrestato a luglio mentre fuggiva in Brasile, che ha iniziato a collaborare con i pm. «Sostegni - si legge nell'ordinanza - portatosi di fronte alla sede della Lega di Milano via Bellerio, luogo inizialmente fissato per l'incontro, vedeva uscire dall'edificio Scillieri, in compagnia di Manzoni e Di Rubba. Scillieri lo informava della preferenza espressa da Di Rubba e Manzoni, per un luogo meno rischioso perché più appartato, donde il trasferimento del gruppo all'interno di una tavola calda nelle vicinanze». In quell'occasione i quattro discutono dei problemi relativi all'affare già organizzato: è troppo rischioso un passaggio di proprietà diretto dalla società Paloschi, di cui Sostegni era stato nominato liquidatore da Scillieri, alla Fondazione pubblica. I debiti con il fisco della Paloschi rischiano di determinare l'intervento di Equitalia che potrebbe iscrivere un'ipoteca e far fallire il piano. Per questo si scegli un passaggio intermedio che costerà parecchi soldi.

LA VICENDA

Il gruppo avrebbe venduto l'unico bene della Paloschi, indebitata con il fisco, alla società Andromeda, amministrata da Barbarossa. Ma secondo gli inquirenti entrambe erano in mano a Scillieri. Il capannone, acquistato per 400mila e pagato con assegni mai incassati dall'azienda in crisi viene rivenduto, tra il 2017 e il 2018, grazie a un bando stilato da Scillieri, alla Fondazione presieduta da Di Rubba per 800mila euro. Da Andromeda partono una serie di movimenti finanziari, anche attraverso la fiduciaria Fidirev, sulla quale pende una rogatoria in Svizzera sui fondi neri: quasi 420mila euro sarebbero andati a Di Rubba e a Manzoni, 236mila alla Barachetti e circa 133mila euro ad Andromeda.

Un'operazione, scrive il gip, in cui i commercialisti hanno dimostrato «rara abilità», condotta «in modo occulto, ossia mantenendo la maggior parte dei membri del sodalizio in posizione riparata ed esponendosi all'esterno attraverso uno solo fra loro (Barbarossa Fabio)». Di Rubba, ex presidente di LFC, «dopo avere personalmente governato, in qualità di presidente della fondazione, la fase preliminare» si è spogliato della carica. Giovedì la Finanza si è presentata nell'azienda di Barachetti, «personaggio legato a Di Rubba e Manzoni», due dei commercialisti indagati, e «più in generale al mondo della Lega».

LE INTERCETTAZIONI

«Ne faremo altre mille...invece di 50 ne prendi 70», così Scillieri, assicurava che ci sarebbero stati tanti altri affari e cercava di superare quelli che il gip di Milano definisce nell'ordinanza «La conclusione infelice dell'affare relativo alla fondazione e ai terreni e concordano circa la necessità di superare il malcontento serpeggiante fra i sodali in conseguenza dei guadagni minori del previsto». Ed è ancora Scillieri che aveva gestito l'operazione che, intercettato spiegava a Sostegni che rivendicava i soldi: «Quando all'inizio abbiamo fatto tutti i conti nessuno ci perdeva. La proprietaria prendeva la sua parte, io prendevo la mia parte e voi (Di Rubba e Manzoni) prendevate...è andata storta a un certo punto».

Valentina Errante

