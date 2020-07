LA STORIA

GORIZIA Era bravo ad attaccare ma il gol che ricordano all'Azzurra Gorizia è quello che Stefano Borghes non ha mai segnato. «Il portiere avversario era a terra, centrato da un tiro in porta, Stefano aveva la palla tra i piedi e poteva segnare. Invece s'è fermato per vedere come stava e aiutarlo a rialzarsi. È un episodio che racconta molto di un ragazzo altruista e, a volte, anche più maturo della sua età». A raccontarlo è Giorgio Cevdek, cui da allenatore dell'Azzurra è successo di osservare Stefano dare corpo, «con la naturalezza del gesto spontaneo», a quel codice di comportamento che questo piccolo club calcistico friulano, fondato nel '68, distribuisce da anni alla sua sessantina di tesserati e rispettivi genitori. «L'educazione prima del risultato», riassume l'uomo del vivaio Andrea Peresson, uno dei 34mila goriziani che adesso piangono Stefano, morto due giorni fa a 13 anni cadendo in un pozzo.

Era il 28 ottobre scorso, categoria Esordienti, l'Azzurra in trasferta a Monfalcone contro l'Aris San Polo. «Certi gesti sono una rarità dentro un calcio che, già a livello giovanile, spesso offre esempi contrari», dice Cevdek. Quel gesto di Stefano, ieri, l'ha ricordato anche la Lega Nazionale Dilettanti: «Stefano aveva rinunciato a un facile gol per soccorrere il portiere avversario e l'esempio di sportività gli era valso un premio dal Comitato Regionale oltre che gli applausi del pubblico presente alla partita recita la nota del presidente nazionale Cosimo Sibilia Abbiamo perso un piccolo grande campione di sportività: che quel ricordo resti sempre vivo e sia d'esempio per chi ama il calcio».

E ieri un saluto commosso a Stefano lo ha tributato lo speaker della Dacia Arena di Udine subito dopo aver annunciato le formazioni di Udinese-Juventus: «Mandi Stefano».

