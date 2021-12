Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL LUTTOROMA Una volta a Soci, fuori dalla residenza di vacanza di Putin in cui era ospite Berlusconi, un gruppo di giovani giornalisti vedendo Demetrio Volcic che faceva colazione con la vodka, gli dissero: «Ma di prima mattina già bevi?». E lui: «Chi non beve la vodka non riesce a capire la Russia». Probabilmente aveva ragione. E comunque Volcic, che è stato un grande giornalista e ora è morto a Gorizia a 90 anni appena compiuti, ha...