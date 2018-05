Quel messaggio di Washington a Roma: monitoriamo gli sviluppi della situazione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA La crisi politica dell'Italia oltre a espatriare nelle piazze finanziarie europee ieri ha contagiato anche Wall Street: l'indice Dow Jones è infatti arrivato a perdere fino al 2% (per poi chiudere con una perdita dell'1,6%), offrendo l'immagine peggiore da aprile, con i titoli finanziari particolarmente penalizzati. A sua volta l'euro è scivolato nei confronti del dollaro ai minimi da luglio 2017. In forte calo anche il petrolio, mentre l'oro - bene rifugio per eccellenza - è leggermente cresciuto con gli investitori a caccia di...