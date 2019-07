Quel memoriale consegnato alla Procura prima del ricovero: «La storia va riscritta»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA PROMESSAVENEZIA Mercoledì 3 luglio 2019, al Gazzettino si programmano due pagine sul trentennale del concerto dei Pink Floyd a Venezia, quello che il 15 luglio del 1989 fu un evento mondiale e contemporaneamente un disastro. L'idea era di intervistare, accanto al manager Fran Tomasi, Nereo Laroni, che nel 1989 era l'assessore alla Cultura del Comune di Venezia. Per inciso: l'unico dell'allora giunta rosso-verde guidata da Antonio Casellati, ad essere favorevole alla manifestazione in bacino di San Marco. O, quantomeno, a non...