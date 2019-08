«Quel filmato mi indigna, hanno detto fantasie»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA REPLICACAERANO SAN MARCO (TV) «È un video che mi indigna ma non voglio aggiungere altro. Io quello che dovevo fare l'ho fatto: ho presentato denuncia ai carabinieri e tre persone sono state subito individuate. Adesso vedremo quali risvolti prenderà questa vicenda». Il sindaco di Caerano Gianni Precoma si deve ancora riprendere dal pestaggio subito sabato sera. Ma sa che si tratta solo dell'inizio. «Per ora ci sono dei militari in borghese che mi tengono spesso d'occhio per evitare brutte sorprese - spiega -. Mi affiderò comunque ad un...