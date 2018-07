«Quel barcone non attraccherà mai non c'è stato scontro con il Quirinale»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

«Nessuno scontro con Mattarella, ma secondo noi i reati commessi dai migranti a bordo della Von Talassa andavano puniti con l'arresto immediato». Non arretra di un millimetro, a costo di dover smentire la sovrapposizione con la magistratura di Trapani, il sottosegretario all'Interno Nicola Molteni, salviniano di stretta osservanza. La linea non cambia, neppure per il barcone che ieri sera è entrato in acque Sar italiane.Cosa succede con questa nave, dunque?«Quello che ha detto Salvini: non può essere sempre un problema italiano, è...