Quei ritrovamenti di Mohamed

Mohamed Barbri, che continua a professarsi innocente, assicurando di amare la moglie Samira, sta portando avanti ricerche parallele a quelle delle forze dell'ordine. Ricerche che giusto ieri pomeriggio, lo stesso giorno in cui si è avuta notizia dell'iscrizione dell'uomo nel registro degli indagati per omicidio e occultamento di cadavere da parte della Procura di Rovigo, hanno avuto una svolta clamorosa: dopo il rinvenimento di una scarpa e di un frammento di un portachiavi della donna scomparsa in un fossato che costeggia la trafficata...