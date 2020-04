IL FOCUS

ROMA Tanti farmaci in sperimentazione, ma nessuno ha ancora dimostrato la sua efficacia nel trattamento del Covid-19. Su questo l'Agenzia europea per i medicinali (Ema) è stata molto chiara nel suo ultimo aggiornamento. Tuttavia qualche piccolo segnale positivo arriva e riguarda principalmente quattro trattamenti ancora in fase di test: gli antimalarici clorochina e idrossiclorochina, l'anti-Ebola remdesivir, il farmaco anti-artrite tocilizumab e la terapia al plasma. «Sono gli unici trattamenti da cui arrivano segnali incoraggianti, anche se prove certe non ne abbiamo su nessuna di queste esse», dice il farmacologo Silvio Garattini, presidente dell'Istituto ricerche farmacologiche Mario Negri di Milano. Alcuni farmaci, i primi a essere somministrati ai pazienti risultati positivi, si sono invece rivelati un flop. «È il caso del liponavir e del ritonavir, entrambi antiretrovirali usati per i pazienti con l'Hiv», aggiunge Fabrizio Pregliasco, virologo dell'Università degli Studi di Milano. «Mentre per altri, come gli anti-virali umifenovir e favipiravir, quest'ultimo noto come Avigan, gli studi sono appena partiti e non abbiamo alcun dato, neanche preliminare, da cui poter dedurre qualche informazione positiva o negativa». Sono poi in corso numerosi studi sulle cellule staminali, in totale più di 20, che hanno principalmente lo scopo di modulare l'attività del nostro sistema immunitario riducendo o addirittura riparando i danni agli organi danneggiati. «Infine, ci sono all'incirca una cinquantina di centri in tutto il mondo impegnati nella messa a punto di un vaccino e, grazie a speciali procedure accelerate, potremo vedere i primi risultati entro la fine dell'anno», dice Garattini. Nel frattempo, le speranze sono riposte sui quattro trattamenti più promettenti.

Valentina Arcovio

