Quei passanti-eroi stufi di dover subire la violenza jihadista

LA STORIALONDRA Esiste un uomo, a Londra, che vedendo un attentatore armato di un lungo coltello già insanguinato e con una possibile cintura esplosiva addosso, non ci ha pensato due volte, ha attraversato la strada, ha saltato la barriera spartitraffico, ha aggirato le macchine e gli è andato a strappare l'arma, unendosi ad altri cinque o sei passanti che non ci hanno pensato due volte prima di fermare la corsa omicida del killer, descritto come molto alto da una testimone, su London Bridge. Nella foto di scattata e postata su Twitter da...