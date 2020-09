IL PERSONAGGIO/3

VO' (PADOVA) Quel tampone positivo ha fatto scivolare l'intera famiglia in un baratro di paura, costringendo Emma, alunna di terza media, a un isolamento di venti giorni e al timore di essere considerata «un'appestata». A febbraio del virus non si sapeva quasi nulla e Covid era sinonimo di morte. Settimane angoscianti che Mara Beggiato ormai si è lasciata alle spalle, ma il ricordo è ancora vivo mentre sorseggia uno spritz con le amiche davanti alla Locanda al Sole, dove si davano appuntamento i primi due contagiati di Vo', Adriano Trevisan e Renato Turetta. E forse è proprio da lì che il virus ha raggiunto anche casa sua: «Mio papà frequentava questo locale, era un ex socio del signor Adriano, per cui quando abbiamo saputo dei due casi mi sono subito attivata per il tampone, che gli è stato fatto una settimana dopo».

IL RICORDO

All'anziano intanto era salita la febbre e siccome, oltre alla moglie, aveva avuto contatti anche con la figlia Mara, il genero e i tre nipoti, l'intera famiglia si è sottoposta a tampone lo stesso giorno. Era il 27 febbraio e l'atrio della scuola elementare si era già trasformato in una sorta di ambulatorio per lo screening di massa. Il risultato è arrivato il giorno dopo: Emma era positiva come i nonni. Una doccia gelata per la famiglia, che si è vista costretta a isolarla nella sua camera da letto. «Era terrorizzata». Mangiava da sola e seguiva le lezioni a distanza. Quando il nonno è stato ricoverato in ospedale ha insistito per trasferirsi dalla nonna: «Non possiamo lasciarla da sola», ha detto prima di fare le valigie. Sarebbe tornata a casa una volta negativizzata. «Per venti giorni l'ho vista solo in videochiamata ricorda la madre è stato difficile, per tutti noi. Soprattutto per lei, che aveva quasi paura di tornare in classe per il rischio di un secondo contagio, ma poi la scuola ci ha rassicurati: sono state prese tutte le precauzioni».

Emma giovedì scorso ha ricominciato la scuola e ieri era una degli studenti sorteggiati per partecipare all'inaugurazione dell'anno scolastico. Ed era anche una delle invitate in piazza, al saluto del presidente Mattarella. Dopo la paura, il momento della festa.

Maria Elena Pattaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA