Quei finanziamenti della società del Mef alle aziende per l'eolico di Arata e Nicastri

L'INCHIESTAROMA Finanziamenti statali a sostegno delle aziende del faccendiere vicino alla Lega, Paolo Arata, e del suo socio occulto, Vito Nicastri, il re dell'eolico di Alcamo indagato insieme a lui per un giro di mazzette e che a Palermo rischia anche una condanna a 12 anni per mafia. Ora l'inchiesta della procura di Roma, dove il sottosegretario leghista Armando Siri è iscritto per corruzione proprio per avere tentato di favorire Arata in cambio di una tangente - non c'è ancora la prova del pagamento - da 30mila euro, punta a stabilire...