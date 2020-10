Quattrocento euro di multa e l'immediata chiusura della struttura. È durata un pugno di minuti la ribellione al decreto del governo da parte della gestrice di una palestra di Maniago (Pordenone). La donna, una quarantenne, nelle ore precedenti aveva annunciato la propria protesta tramite social network. «Io domani tengo aperto - scriveva domenica sui suoi profili - perché ho già accusato pesantissime perdite durante il lockdown di primavera. Da allora mi sono procurata tutti i dispositivi necessari per la sanificazione del locale e degli attrezzi, spendendo cifre molto significative. Per questa ragione lunedì mattina sarò al mio posto e vedremo». Nemmeno il tempo di aprire, e già ha trovato i vigili urbani alla porta: i social network sono piuttosto frequentati anche dalle forze dell'ordine che ieri mattina hanno immediatamente verificato se si trattasse di una intenzione mai portata a termine o di una minaccia che poi si sarebbe concretizzata. Quando hanno trovato la palestra aperta, gli agenti, guidati dal comandante, hanno elevato una contravvenzione da 400 euro (prima infrazione) e hanno intimato di sospendere immediatamente l'accesso. Nei pressi della palestra c'erano un paio di clienti che non erano ancora entrati e per questa ragione hanno scongiurato la medesima sanzione. La titolare dell'impianto, pur confermando il totale disaccordo al Dpcm, ha chiuso la porta, facendo sapere di non aver intenzione di riproporre la sua protesta nell'immediato. Del resto, a parte le sanzioni amministrative raddoppiate, in caso di recidività si rischia di entrare nel penale, con apposizione dei sigilli e con conseguenze future sulla licenza, una volta che gli effetti del provvedimento del presidente Conte saranno cessati. «Per sgombrare il campo da qualsiasi dubbio - ha fatto sapere il vice sindaco Umberto Scarabello - il personale di vigilanza non attende certo di vedere se qualcuno si autodenuncia sui social. Dal mese di marzo sono stati fatti centinaia di controlli, con pochissime sanzioni per qualcuno che, soprattutto nella prima parte della pandemia, non aveva colto l'importanza di seguire scrupolosamente le norme anti-Covid. Il contenuto di un Dpcm non è in discussione».

Lorenzo Padovan

