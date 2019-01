Quattro indagati per la morte della bimba sulla pista da sci

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA TRAGEDIATORINO Ci sono quattro indagati per la morte della piccola Camilla. Fanno tutti parte della Sestriere Spa, la società che realizza e gestisce gli impianti di risalita dove l'altro ieri è morta la bambina romana. Camilla Compagnucci, 9 anni, di Roma, stava sciando con il suo papà quando poco prima della discesa l'Imbuto, nel comprensorio della Via Lattea, in Piemonte, ha perso il controllo degli sci andando fuoripista. Una corsa di una cinquantina di metri che si è conclusa contro una della barriere frangivento che si trovano ai...