Quattro giorni, sette città: le esequie di Soleimani evento come per Khomeini

Durante i lunghi anni della guerra contro l'Iraq di Saddam, Ghassem Soleimani avrebbe difficilmente immaginato che il suo feretro sarebbe stato trasportato, poco più di tre decenni dopo, tra i viali di quella Baghdad che non ha mai conquistato da giovane membro dei Pasdaran ma che ha visitato centinaia di volte in seguito alla caduta del dittatore iracheno nel 2003. Decine di migliaia di iracheni, perlopiù miliziani membri delle Forze di Mobilitazione Popolare, hanno dato via ieri alle prime tappe di un complesso iter funebre che prevede un passaggio in pressoché tutti i luoghi sacri del ramo sciita dell'Islam, approntato in poche ore dalle autorità di Teheran e Baghdad in onore dei due alti ufficiali assassinati. Probabilmente saranno le più grandi e partecipate cerimonie funebri dopo quelle dell'ayatollah Khomeini nell'89.

I cadaveri carbonizzati di Soleimani e del suo braccio destro iracheno Abumahdi al-Mohandes sono stati accompagnati dal santuario dell'Imam Musa al-Kazem di Kazemiya in periferia al centro di Baghdad al grido di Morte all'America e ai suoi alleati principali, Israele e Arabia Saudita. Alla marcia di Baghdad, in cui sono state date alle fiamme bandiere Usa e si sono ripetutamente sollevate richieste per una «vendetta dura e rapida», hanno partecipato il primo ministro Adel Abdulmahdi e il suo predecessore Nouri al-Maliki. Ufficiali di spicco dell'Esercito iracheno e pure dei Corpi Speciali addestrati dagli Usa avrebbero effettuato, secondo diverse testimonianze, un saluto militare in onore di Soleimani e di Mohandes.

PRESENTI E ASSENTI

Hadi al-Ameri, un politico sciita ed alleato di lungo corso di Teheran, ha fatto la sua prima apparizione da successore di Mohandes mentre altre figure di spicco legate all'Iran, come i fratelli Qais e Leith al-Khazali, che sono stati inclusi nelle ultime ore nella lista dei terroristi compilata dal Dipartimento di Stato, erano assenti, facendo alimentare voci (in seguito smentite) su una loro possibile uccisione durante presunti nuovi raid americani. Al-Ameri, uno dei principali candidati in sostituzione del dimissionario Abdelmahdi, ha affermato in lacrime davanti alle bare che la ritirata di tutte le truppe americane dall'Iraq - che è pure all'ordine del giorno del Parlamento iracheno - sarà il costo che gli americani dovranno pagare per il doppio assassinio. Il corteo è passato davanti all'ambasciata americana nel cuore della Zona verde senza causare attacchi dei manifestanti contro la sede diplomatica.

Dopo aver lasciato Baghdad il corteo funebre si è trasferito, in maniera altamente simbolica, alla città-santa di Karbala dove l'Imam Hussein cadde per mano del comandante sunnita Yazid Ibn Moaviyeh, prima di approdare a Najaf, sede del consolato iraniano che fu dato alle fiamme alla fine di novembre durante l'ondata di proteste che ha scosso l'Iraq nei mesi scorsi.

La bara di Soleimani verrà quindi trasferita alla città meridionale iraniana di Ahvaz, capoluogo del Khuzestan e punto nevralgico nelle operazioni dei Pasdaran negli anni Ottanta. L'evento di Ahvaz renderà omaggio alle attività del maggior generale durante la guerra contro Saddam, prima di uno spostamento da ben 1700km verso Mashad, la città santa sede del più importante monumento religioso dell'Iran, il mausoleo dell'Imam Reza.

MANIFESTAZIONE DI MASSA

Lunedì mattina la Guida Suprema Ali Khamenei condurrà la cerimonia principale, quella preghiera presso l'Università di Teheran che sfocerà in una marcia verso la Piazza Azadi, in quella che la dirigenza di Teheran auspica essere la manifestazione di una stima di massa per Haj Ghassem e di sostegno per la linea dura contro gli Usa. Come espresso nel suo testamento, i resti di Soleimani verranno infine sepolti nel cimitero della sua città natale Kerman che ospita le spoglie dei suoi concittadini che hanno perso la vita sul fronte di quella guerra degli anni Ottanta che ha definito la carriera dello stratega dei Pasdaran.

Siavush Randjbar-Daemi

